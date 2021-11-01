Giresun'da "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" çalıştayı düzenlendi

GİRESUN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Yatırımcıların lisanslı depo başvurularını bekliyoruz. Uygun yerlerde, birbirine rakip olmayacak yerlerde talepleri değerlendirmeye hazırız." dedi.

Uçarmak, Giresun Ticaret Borsası yerleşkesinde düzenlenen "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" çalıştayında, bölge insanının fındıkla yatıp, fındıkla kalktığını, fındığın gerçekten Allah'ın bir nimeti olduğunu söyledi.

Sezai Uçarmak, "(Fındığı) Dünyada da eğer küresel iklim değişikliği dediğimiz hikaye bize bir sürpriz hazırlamazsa, görece üstün olduğumuz, eğer biraz akıllı davranırsak, ticaretini derinleştirebilirsek bize bir değer olarak uzun süre hizmet etme imkanı olan kamusal bir ürün olarak görmemiz gerek. Ticaret Bakanlığı tabii işin üretim kısmında değil ama ticarileşme kısmında ciddi değerlendirmeler yapıyor. Lisanslı depo da bu ürünün daha iyi değerlendirilebilmesi bakımından önemli bir enstrüman olarak duruyor." diye konuştu.

Yatırımcıların lisanslı depo başvurularını beklediklerini dile getiren Uçarmak, "5 bin, 10 bin tonluk talepler gelirse bizim arkadaşlarımız onu değerlendirecektir. O konuda düzenleme yapacaklardır. Ordu'da, Ünye'de, Fatsa'da, Samsun'da veya Batı Karadeniz'de 5 bin ton lisanslı depo talep edilmesinde bir problem olmadığını düşünüyorum. Bu konuda yatırımcıların lisanslı depo başvurularını bekliyoruz. Uygun yerlerde, birbirine rakip olmayacak yerlerde biz de talepleri değerlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

TMO'nun faaliyeti üretici için sigorta anlamı taşıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da Giresun'daki lisanslı deponun fındıkta bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Güldal, "Lisanslı deponun en büyük müşterisi biziz. Böyle bir garantisi olan başka bir sektör yok. 200 bin ton civarında bir depo kullanan bir kuruluşuz. Artık her yıl fındık görevimiz olmaya başladı. Bu yıl 9. defa görev aldık. Haliyle böyle bir garantisi olan sektörün sahipsiz kalmaması lazım. Diğer illerimizde de 17 bin değil, 30-40 bin tonluk lisanslı depolar olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Fındıkta 2021 alım sezonunu değerlendiren Güldal, şunları kaydetti:

"2021 yılı sezonu gayet verimli geçiyor. Her ne kadar iklimsel şartlardan problem yaşansa da bu süreç büyük ölçüde aşıldı. TMO olarak kriterlerimizi bu senenin getirmiş olduğu olumsuzluklara karşı bir miktar esnettik. Geldiğimiz noktada önemli bir ürün miktarı TMO stoklarına intikal etmiştir ve devam etmektedir. Randevular üreticilerimiz tarafından alınmakta. Günü geldiğinde de teslim etmektedirler. Şu anda rutubetle ilgili çok fazla problem kalmış değildir. Baktığımızda son yılların en büyük alım dönemlerinden birini gerçekleştirmeye doğru gitmekteyiz. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Şunu biliyoruz ki TMO'nun alım yaptığı dönemlerde, özellikle fındık üreticilerimiz için bir sigorta anlamı taşıyor TMO'nun faaliyeti."

Çalıştaya, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Haberi Kaydet