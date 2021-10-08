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GetirBiTaksi hizmete başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
GetirBiTaksi hizmete başladı

Getir ve BiTaksi yeni bir stratejik iş birliğine imza attı.

İSTANBUL (DHA) - Getir ve BiTaksi yeni bir stratejik iş birliğine imza attı. BiTaksi, kendi uygulamasına ek olarak Getir'in servisleri arasına eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

Getir kullanıcıları artık BiTaksi'ye Getir uygulaması içinden de kolayca erişebilecek.

Farklı hizmetlerle servis alanını genişletmeyi sürdüren Getir, dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Hayata geçirilen çalışma ile Getir'in hizmetlerine bir yenisi eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ KULLANICILARIN HİZMETİNE AÇILDI

Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir'in içinde yer alan GetirBiTaksi'den de bulundukları yere kolayca taksi çağırabilecek. Getir'in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBiTaksi, BiTaksi'nin hizmet verdiği İstanbul ve Ankara'daki kullanıcıların hizmetine açıldı. GetirBiTaksi, gelecek dönemde öncelik büyükşehirler olmak üzere Getir'in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı planlıyor.

Getir, daha önceden BiTaksi'ye yatırım yapmış ve yüzde 35,6'lık hisseyle ortak olmuştu. İki markanın güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği GetirBiTaksi ile iş birliği bir adım ileri taşınmış oldu. Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli stratejik yatırımlar yapan Getir, BiTaksi hamlesi ile çoklu servis vizyonu için önemli bir adım daha atmış oldu.


GetirBiTaksi hizmete başladı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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