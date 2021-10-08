İSTANBUL (İHA) - Getir kullanıcıları Bi Taksi'ye Getir uygulaması içinden de erişebilecek.

Farklı hizmetlerle servis alanını genişletmeyi sürdüren Getir, dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Hayata geçirilen çalışma ile Getir'in hizmetlerine bir yenisi eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

Verilen bilgilere göre kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir'in içinde yer alan GetirBiTaksi'den de bulundukları yere taksi çağırabilecek. Getir'in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBiTaksi, taksi uygulamasının hizmet verdiği İstanbul ve Ankara'daki kullanıcıların hizmetine açıldı. GetirBiTaksi, gelecek dönemde öncelik büyükşehirler olmak üzere Getir'in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı planlıyor.

Getir, daha önceden taksi uygulamasına yatırım yapmış ve yüzde 35,6'lık hisseyle ortak olmuştu. İki markanın güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği GetirBiTaksi ile iş birliği bir adım ileri taşınmış oldu. Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli stratejik yatırımlar yapan Getir, bu hamlesi ile çoklu servis vizyonu için önemli bir adım daha atmış oldu. - İSTANBUL

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