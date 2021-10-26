General Motors, ABD ve Kanada'da 40 bin şarj istasyonu kuracak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

General Motors, ABD ve Kanada'da 40 bin şarj istasyonu kuracak

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
General Motors, ABD ve Kanada'da 40 bin şarj istasyonu kuracak

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kuracağını bildirdi.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kuracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, GM ve bayilerinin yerelde şarj istasyonuna erişimi genişletmek için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Söz konusu girişimin 2022'de başlayacağı belirtilen açıklamada, bunun GM'nin hızla büyüyen elektrikli otomobil sektöründeki varlığını güçlendirmeye yönelik 750 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda ABD ve Kanada'da 40 bine kadar şarj istasyonunun kurulacağı ve bunların tüm elektrikli otomobil sahiplerine hizmet vereceği ifade edildi.

GM, ekim başında 2025'e kadar elektrikli ve otonom araçlara 35 milyar dolarlık harcama yapmayı planladığını açıklamıştı.

Küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı amaçlayan GM, 2035'e kadar araçlarda benzinli ve dizel üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli üretmeyi planladığını duyurmuştu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere

Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere

 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

 Dün 9,85'le rekor kıran dolar, geri çekilmeye başladı! Kur 9,43'ten işlem görüyor

Dün 9,85'le rekor kıran dolar, geri çekilmeye başladı! Kur 9,43'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title