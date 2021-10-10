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"Genç Ticaret Elçileri" ödüllerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenciler Derneği tarafından "Genç Ticaret Elçileri Konya" 1. sunum yarışması düzenledi.

KONYA (İHA) - Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenciler Derneği tarafından "Genç Ticaret Elçileri Konya" 1. sunum yarışması düzenledi. Konya'da okuyan yabancı öğrencilere yönelik düzenlenen ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ticari potansiyeli araştırdıkları yarışmanın kazananlarına ödülleri verildi.

"Genç Ticaret Elçileri Konya" 1. sunum yarışmasında, Rusya, Mali, Somali, Türkmenistan, Tacikistan, Bangladeş, Suriye, Fas, Kırgızistan ve Azerbaycan başta olmak üzere toplam 28 ülkeden gelen ve Konya'da eğitimini sürdüren 44 öğrenci 'Ticaret Elçiliği' eğitimi aldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından her bir öğrenci, Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ticari potansiyelin araştırıldığı sunumlarını jüri karşısında yaptı. Jüri, ülke tanıtımı, iki ülke arası ticari veriler, ticaret potansiyeli taşıyan ürün araştırması, genç girişimciliğe katkısı, sunum bütünlüğü gibi kriterler ışığında dereceye giren öğrencileri belirledi.

Ödül törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin ekonomik seviyesini en üst noktaya taşıyabilmek için gençlerin çok çalışmasını ve kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Kağnıcı, "Yabancı bir ülkede üniversite okumak bir gayret ister, hele ki o ülkenin tanınmış iş insanlarının olduğu bir dernekte ticari bir sunum yapmak ise oldukça zor bir iştir. Her biri birer gönül elçisi olan gençlerimiz artık ticaret elçisi olarak değerlendirebilmek ülkemiz adına gurur vericidir. 28 ülke hakkında bizlere detaylı bilgi veren 44 öğrencimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve kutluyorum" dedi.

Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mücahit Aydın da, "Bizler üstlendiğimiz misyon gereği genç kardeşlerimiz ile daha yakın ilişkiler kurmak, onlara önderlik etmek ve müstakil bir iş adamında olmazsa olmaz olgular olan ahlaklı ticaret, dürüst duruş ve vizyoner bakış açısını onlara aşılamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi. - KONYA

Genç Ticaret Elçileri ödüllerini aldı

Genç Ticaret Elçileri ödüllerini aldı

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