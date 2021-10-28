Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, e-ticaret programında buluştu

MALATYA (İHA) - Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, e-ticaret programında buluşarak, e-ticaretin önemi ve gerekliliği konusunda aydınlatıldı.

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Abdulkadir Tutan, HepsiBurada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç, gerçekleştirilen programda Genç MÜSİAD üyelerine e-ticaret konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen genç iş adamlarına e-ticaretin önemi ve gerekliliği anlatıldı. Konuşmacılar, özellikle günümüzde e-ticaretin hızla yayıldığı ve pandemi koşullarının getirdiği noktada toplumu ve Genç MÜSİAD üyelerini, bu tür etkinliklerin e-ticarete bir adım daha yaklaştırdığını vurguladılar.

HepsiBurada Bölge Müdürlüğü, tecrübe paylaşımı programına katılan Genç MÜSİAD üyelerine bin TL'lik reklam desteği vereceğini açıkladı. - MALATYA