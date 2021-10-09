Gelecek Varlık'ın halka arz başvurusu onaylandı

Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın halka arzı amacıyla izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylandı.

Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihleri 14- 15 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Garanti Yatırım liderliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding'e ait 8,8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dahil toplam 26,4 milyon adet pay satışa sunulacak.

Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Gelecek Varlık'ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dahil yüzde 18,9 olacak.

Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin yüzde 40'ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 20'si Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara, yüzde 30'u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 10'luk bir bölümü ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrıldı.

"Yatırımlar varlık yönetim sektörünün finansman gücünü artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, halka arzda 300-360 milyon TL arasında kaynak beklediklerini belirterek, "Bağımsız araştırmalara göre varlık yönetimi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl içinde 136 milyar TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz ve yeni yatırımlar gerektiren bu alanda sektörümüzün önünün açık olduğuna inanıyoruz. Yatırımcıları sektördeki bu gelişime ortak etmeyi ve yanımızda görmeyi çok arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte, müşterilerimize sunacağımız yeni imkanlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturmayı ve sektördeki lider pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlüdoğan, PwC tarafından yayınlanan Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar Satış Piyasası raporuna göre, önümüzdeki üç yıl içinde 63 ile 88 milyar TL arasında alacak satışı yapılabileceğini ve varlık yönetimi sektörünün finansman gücünün artırılmasının tüm finans sistemini ilgilendirdiğini belirtti.

Gelecek Varlık 2021 yarıyıl verilerine göre, 1,9 milyar TL yatırımla bankaların 17,4 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldı. Kuruluşundan bu yana 1,6 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralan Gelecek Varlık, toplamda 500 binden fazla müşterisini de finansal özgürlüğüne kavuşturdu.