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Gedelek turşusunun kış sofralarına yolculuğu başlıyor

AA / Cem Şan - Haberler | Ekonomi
Gedelek turşusunun kış sofralarına yolculuğu başlıyor

Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden Bursa'nın Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler, kış mevsimi öncesi artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapıyor.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden Bursa'nın Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler, kış mevsimi öncesi artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Mahallede 3 kuşaktır doğal yöntemlerle üretilen, iç pazarda yoğun talep gören ve 100 ülkeye ihraç edilen turşuların yapımı devam ediyor.

Salatalık, biber, lahana, havuç, pancar, sarımsak, domates gibi sebzelerle 1 kilogramlık şişelerden 10 tonluk varillere kadar kurulan turşular toptan ve perakende satışa sunuyor.

Gedelek Muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, mahallede turşuculuğun 70 yıllık geçmişinin bulunduğunu söyledi.

Firmaların çoğunun dededen toruna yani üçüncü kuşak olduğunu belirten Dönmez, yöreden Türkiye'nin bütün illerine turşu gönderildiğini aktardı.

Dönmez, turşularının çok talep görmesinin mahallenin suyundan ve halkının ustalığından kaynaklandığını dile getirdi.

Hem ticari hem de istihdam bakımından turşu üretmekten memnun olduklarını anlatan Dönmez, üniversiteyi bitiren gençlerin birçoğunun mahalleye dönerek turşuculukla uğraştığı bilgisini verdi.

Turşu sezonunda köyün nüfusu 1500'den 5 bine çıkıyor

Muhtar Mehmet Dönmez, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde turşuya talebin çok arttığını bildirdi.

Hem üreticilerin hem de dükkanlarında ve pazarlarda perakende satış yapan esnafın bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahallemizden Türkiye'nin her yerine turşu gönderildiği gibi Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine turşu gönderilmektedir. 80-100 ülkeye ihracatımız oluyor. Bölgemize istihdam sağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden buraya turşu için sebze gelir. Yazın burası İstanbul hali gibi çalışır. Sezonda 50 bin ton civarında turşu yapıyoruz. Bunun yüzde 50'si iç pazara, yüzde 30'u sanayi denilen fast food firmalarına ve restoranlara, yüzde 20'si de ihracata gidiyor."

Dönmez, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki fast food firmalarından büyük talep gördüklerini belirtti.

Turşu sezonu olan mayıs-ekim döneminde, 1500 kişinin yaşadığı köyün nüfusunun 5 bine yaklaştığını aktaran Dönmez, "Bölgemizde devamlı çalışan en az 3 bin kişi vardır. Bunun yanında nakliyeciler, turşu için sebze eken çiftçiler var. Türkiye ve çevremize gerçekten büyük bir istihdam sağlıyoruz." dedi.

"Pandemi döneminde talep yüzde 70-80 arttı"

Üreticilerden Yakup Yalçın da mahallede her evin altında turşu işletmesi olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl sezonun çok yoğun geçtiğini aktaran Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Hummalı bir çalışma oldu. Sezonumuz mayısta sarımsakla beraber başlar. Arkasından erikle devam eder. Bir ay kadar boşluk olur, sonrasında salatalık, biber çeşitleri, lahana ürünleriyle devam eder. Pandemi döneminde turşunun bağışıklık sistemine iyi geldiği yönünde yapılan açıklamalardan sonra talepler eskiye göre yüzde 70-80 arttı. Bu dönemde pancar ve sarımsak turşu çeşitleri çok öne çıktı. Bunun yanında lahana ve salatalık turşu çeşitleri her zaman talep görüyor."

AA / Cem Şan - Ekonomi Haberleri
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