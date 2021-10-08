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Gebelikte diş sağlığı bebeğin gelişimini etkiliyor

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Gebelikte diş sağlığı bebeğin gelişimini etkiliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, "Anne adaylarının ağız hijyenindeki yetersizlikler sonucu bebeklerde düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riski olabileceğini öne süren çalışmalar var.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, "Anne adaylarının ağız hijyenindeki yetersizlikler sonucu bebeklerde düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riski olabileceğini öne süren çalışmalar var. Anne adaylarının bu durumu göz önüne alarak planlı gebeliklerde gebelik öncesinde mutlaka diş muayenelerini yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, hamilelikte anne adaylarının diş sağlığının, bebeklerinin gelişimini etkilediği konusuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gündoğdu, bebeklerin diş gelişiminin anne karnında 3 ila 6'ncı haftalar arasında başladığını hatırlatarak, "Annenin hamilelik döneminde kullandığı ilaçlar, geçirdiği ateşli hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri bebeğin diş ve çene gelişimini etkileyebilir. Anne adayları kendi doktorlarına danışmadan ek bir ürün veya ilaç kesinlikle kullanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hormonlardaki ve hamilelikle beraber alışkanlıklardaki ani değişikliklerin diş eti gibi ağız içi dokularda problemlere yol açabileceğine dikkat çeken Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Ağız sağlığı diş, dişeti ve yumuşak dokuların kompleks sağlığını tanımlar ve bu yapılar hamilelik, menopoz ve emzirme gibi hormonal değişikliklerden etkilenir. Hamileliğin ilk aylarında izlenebilen sabah bulantıları ve kusma gibi durumlar ağız içerisinin daha asidik bir ortam olmasına yol açar. Ağız içi yapıda asit miktarının fazla olması dişlerin mine yapısının zarar görerek dişlerin çürüğe daha yatkın olmasına, ani gelişen hassasiyetlere ve estetik şikayetlere yol açabilir. Diş fırçalama bulantı refleksini tetikleyen durumlardan biri. Bulantı yaşayan gebeler diş fırçalamaktan kaçınabilir ve bu durum hamilelikte diş çürüklerinin ve diş eti problemlerinin daha sık izlenmesine yol açar. Aynı zamanda değişen diyet, karbonhidrat alımın artması gibi durumlar da hamilelikte çürük izlenme sıklığının artmasının nedenleri arasında bulunuyor. Hamilelikte sabah kusmaları sonrasında dişler su ile çalkalanmalı, 15 ila 20 dakika sonrasında dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Kadın doğum uzmanlarına ve diş hekimlerine danışılmadan hamilelik döneminde gargara kullanılmamalı."

"Ağız içinde gebelik tümörleri oluşabilir"

Hormonlarda izlenen ani değişikliklerin diş etlerinin gingivitis olarak adlandırılan diş eti iltihabına daha yatkın olmasına yol açtığı uyarısını yapan Gündoğdu, "Gingivitis diş etlerinin kırmızı, şiş ve kanamalı olması ile karakterize bir durumdur ve hamileliğin 2'nci ayında başlar ve 8'inci ayda en şiddetli haline dönüşerek anne ağız bakımını düzenli olarak devam ettirir ise doğum sonrası spontan şekilde normale döner." bilgisini verdi.

Ağız hijyeninin eksik olduğu bazı durumlarda anne adaylarının diş etlerinde epulis gravidarium da denilen gebelik tümörleri oluşabileceği uyarısında bulunan Gündoğdu, bunlar tehlikeli veya zararlı değil ve genelde müdahalesiz sıklıkla kendiliğinden doğum sonrası ortadan kaybolduklarını ifade etti.

"Kadın doğum doktor onayıyla diş tedavisi yaptırılmalı"

Toplumda hamilelik sırasında bebeğin ihtiyacı olan kalsiyumu anne adayının dişlerinden aldığı gibi yaygın bir inanışın olduğunu hatırlatan Gündoğdu, bu inanışın doğru olmamasıyla beraber, bebeklerin mineral ihtiyaçlarını anne adaylarının metabolizmasından sağladıkları için, anne adaylarının beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiklerini tavsiye etti.

Gebeliğin 3'üncü ayından itibaren ve ilk 6 aylık döneminde birçok diş tedavisinin hekim kararı ile yapılabileceğini söyleyen Gündoğdu, Hastaların kendi kadın doğum doktorlarının onayıyla anne adayını olumsuz etkileyen tedaviler, bu süre zarfında gerekli önlemler alınarak uygulanabilir. Ancak hamileliğin ilk 3 aylık dönem ve 6'ncı ay ile doğuma kadar olan dönemde acil tedaviler dışındaki tedaviler anne adaylarına önerilmez." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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