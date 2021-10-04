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Gazprom, Kuzey Akım 2 boru hattının ilk hattını gazla doldurmaya başladı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Gazprom, Kuzey Akım 2 boru hattının ilk hattını gazla doldurmaya başladı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk hattını gazla doldurmaya başladığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk hattını gazla doldurmaya başladığı bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, projede hattın denetlenmesine yönelik süreçlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "4 Ekim itibarıyla, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk hattında gaz doldurulmasına başlandı. Teknik testler için gereken hacim ve basıncı elde etmek için hat kademeli olarak gazla doldurulacaktır. Projenin ikinci hattının devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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