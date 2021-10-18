Gazprom, 1 Ocak-15 Ekim döneminde 152,2 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti

Rus enerji şirketi Gazprom'un yurt dışına doğal gaz sevkiyatı 1 Ocak- 15 Ekim döneminde geçen yılın dönemine göre yüzde 13,1 artışla 152,2 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Gazprom'un yayımladığı verilere göre, şirket söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 399,4 milyar metreküp doğal gaz üretti.

Gazprom'un yurt dışına doğal gaz sevkiyatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 152,2 milyar metreküpe yükseldi.

Buna göre, Gazprom'un doğal gaz ihracatı Türkiye'ye yüzde 125,3, Almanya'ya yüzde 28,2, İtalya'ya yüzde 16,3 ve Romanya'ya yüzde 288,6 artış gösterdi.

Şirketin gaz sevkiyatı, aynı dönemler itibarıyla Sırbistan'a yüzde 112,1, Bulgaristan'a yüzde 52,7, Polonya'ya yüzde 10, Yunanistan'a yüzde 12,9, Finlandiya'ya yüzde 15,3 arttı.

Ayrıca, Ukrayna'da yer altı depolama tesislerindeki gaz açığının yüzde 33 düzeyinde olduğu belirtildi.