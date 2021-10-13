Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|3,08
|3,37
|Sert buğday ( İç Anadolu )
|Kg
|2,99
|3,20
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,65
|2,92
|Çakır arpa
|Kg
|2,58
|2,59
|Beyaz arpa
|Kg
|2,56
|2,57
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,20
|9,40
|Mısır
|Kg
|2,72
|2,74
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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