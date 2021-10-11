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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında Güneydoğu sert buğdayının kilogramı 3,08 ile 3,36 lira arasında satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında Güneydoğu sert buğdayının kilogramı 3,08 ile 3,36 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,083,36
Sert buğday ( İç Anadolu )Kg2,973,15
Ekmeklik buğdayKg2,602,90
Çakır arpaKg2,562,57
Beyaz arpaKg2,542,55
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,309,50
MısırKg2,742,75

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri
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