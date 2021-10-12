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Gaziantep'ten ihracat atağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gaziantep'ten ihracat atağı

İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ile Gaziantep'te faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi'nde firmalar ihracat kapasitelerini arttırıyor.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ile Gaziantep'te faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi'nde firmalar ihracat kapasitelerini arttırıyor.

Proje kapsamında gıda, savunma sanayi, tekstil, kimya-plastik ve yazılım olmak üzere 5 farklı kümeden katılımcı 13 firma yer alıyor. İhracat Akademisi, teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerlerin edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış yapmalarını ve önemli ticaret köprüleri geliştirmelerini sağlıyor.

Sonuncusu 13 Eylülde başlayan İhracat Akademisi eğitiminde katılımcı firmalardan Altuğ Kimya Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş, eğitimin 3 haftasında satış gerçekleştirerek ihracat hacimlerini genişletmeye başladı.

İhracat Akademisi Projesi ile 2021 yılında 10 milyar dolar ihracat yapması hedeflenen Gaziantep'in, dış ticaret kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Gaziantepli üreticiler ve yurt dışındaki firmalar arasında ticaret köprüleri kuruluyor. - GAZİANTEP

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