Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı iki kişi tutuklandı - Haberler Ekonomi
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Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı iki kişi tutuklandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Ekonomi
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı iki kişi tutuklandı

Gaziantep'te, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada, 2 bin 303 adet uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 6 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı iki kişi tutuklandı - Haberler Ekonomi
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