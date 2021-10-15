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Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Ekonomi
Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "12. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "12. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, derneğin 27'nci yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ödül törenlerinin derneğin en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu ifade eden Koçer, şöyle konuştu:

"Ödül törenimizle hayatını bir amaç uğruna adamış, yaşadığı toplumda fark yaratmış, idealleri peşinde koşmayı hedef edinmiş, şehrine ve ülkesine katkı sağlamak için üstün çaba göstermiş kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi sunmak bizim için büyük ve önemli bir toplumsal görev haline gelmiştir. Biz GAGİAD olarak başarının, başarılı kişilerin övgüye ve ödüle layık olduğunu düşünüyor, ödüllerin sağlayacağı iç motivasyonun yeni başarılara vesile olacağına inanıyoruz. Bu organize çabanın arkasındaki en önemli motivasyon ise toplumdaki iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunmaktır."

Törende, Gaziantep Valisi Davut Gül'e özel ödül verilirken, "genç yetenek", "kadın girişimci", "yaşayan tarih", "eğitim", "tiyatro" gibi 18 kategoride 23 ödül dağıtıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel ile davetliler katıldı.

AA / Adsız Günebakan - Ekonomi Haberleri
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