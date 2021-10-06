GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık işbirliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen "EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışındaki konuşmasında, Gazianteplilerin hep beraber hareket ettiğini, bu sebeple başarılı olduğunu söyledi.

"Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır" diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Egoları bir tarafa bırakarak vali, belediye başkanı, milletvekili, iktidar-muhalefet demeden sivil toplum meslek grupları bir araya gelince Allah bereketi veriyor. Gaziantep'in tek formülü bu, gerisi boş. Gittiğim yerlerde 'Gaziantep örnek alacağınız şehirlerden biri' diyorum. Biz de buraya gururla geliyoruz. Gaziantep'e her gelişimde moral alırım. Aldığım morali de diğer Anadolu şehirlerine götürürüm. Gaziantep, Türkiye'nin parlayan yıldızı. Zaten bu parlayan yıldız olarak bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz."

Gaziantep'in yaşanan pek çok sıkıntıya rağmen rekorlar kırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık ihracatında bir milyar doları yakaladı. Bundan 40 sene önce Türkiye'nin yıllık ihracatını tek başına bir şehir yapıyor. Gaziantep yapıyor. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Bütün dünyada marka şehirler var. Gaziantep'i marka şehir yaptınız. Bugün aylık bir milyar dolar ihracat yapan bir Gaziantep var. Burası Türkiye'de en çok ihracat yapan beşinci şehir. 6 kıtada 190 ülkeye mal gönderiyor, en büyün bin ihracatçı listesinde 73 şirketle en çok firması olan üçüncü şehir Gaziantep. Girişimci gücünü gösteriyor. İşte Gaziantep'in farkı bu. Mazeret değil, iş üretiyor. Krizler fırsatları beraberinde getirir. Krizle ne fırsat yakalarım diye bakıyor. Pandemi koşullarına rağmen özveriyle çalışan tüccar, sanayici, girişimci ve çalışanları yürekten kutluyorum. Elbette üretim kadar tanıtım da çok önemli. Çünkü fuarlar üretimin vitrinidir. Böyle güzel fuarlarla ürünlerinizi en hızlı şekilde pazarlayabilirsiniz."

Yerel kalkınmanın ve şehirleri zenginleştirmenin yolunun tanıtım ile markalaşmadan geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te kamu idarecisinden siyasetçisine ve sivil toplum kuruluşuna kadar hepsinin yüreklerinin bir attığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Suver'den yeşil ekonomi çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise küresel ısınmaya dikkati çekerek, insanların doğaya verdiği zararlara değindi.

Suver, dünyada yeşil ekonomi kavramının ortaya çıktığını, Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesinin de buna iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Yeşil ekonominin, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı azalttığını, doğaya zarar vermeden sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğini belirten Suver, "Bu ekonominin kullandığı enerji yenilenebilir, binaları yeşil ve ulaşımı sürdürülebilirdir. Yeşil ekonomiyle birlikte tüketim alışkanlıklarımız isteğe göre değil ihtiyaca göre şekillendirilir." dedi.

İnsanın en büyük eserinin şehirler olduğuna dikkati çeken Suver, coğrafi ve kent bilgi sistemi gibi projeler esas alınarak kente dair veri akışı mümkün olabileceğini, TBB öncülüğünde bin 399 belediyenin içerisinde 400'ün üzerindeki belediyenin akıllı şehir uygulamasına geçtiğini aktardı.

Diğer konuşmacılar

Vali Davut Gül de fuarın hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güneşin Türkiye'de olmasına rağmen Avrupa'nın teknoloji sayesinde yenilenebilir enerjiyi kullandığını anımsattı.

Şahin, altyapı belediyeciliğinin sona erdiğini, artık teknoloji ve bilginin ön planda olduğunu vurgulayarak, "Belediye başkanlarının hepsini fuara davet ettik.TBB olarak özel çalışmalar yapıyoruz. Çünkü kalkınma, demokrasi yerelde başlıyor. 2 milyon bize emanet. Dünya nereye gidiyor, bilmemiz lazım. Rekabeti yönetmezsek, Paris Belediye Başkanının diliyle konuşamazsak, ortak söylem oluşturamazsak, şehirleri bir yere getiremeyiz. 81 ilde aynı enerji, moral, motivasyonu oluşturmamız lazım." diye konuştu.

Fuar, 9 Ekime kadar sürecek.