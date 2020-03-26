Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden evde kalın çağrısı Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili olarak evde kalın çağrısı yaptı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili olarak evde kalın çağrısı yaptı. Sosyal medyada paylaşılan EGD'nin "Unutmayın, Evde Hayat Var " çağrısı şöyle: "Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak "Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak Türkiye genelinde ulusal ve yerel yayınlarda görev yapan, gazeteci ve iletişim profesyonellerinden oluşan 800 ün üzerinde üyesi ile büyük bir aileyiz. "İçinde bulunduğumuz ve birlik olmamız gereken bu süreçte, Sen evinde kal Türkiye."Bizler, gazetelerimizde televizyon programlarımızda, köşe yazılarımızda, internet sitelerimizde, gündemdeki bütün haberleri sizlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz."Bu süreci birlikte atlatacağız ve birlikte başaracağız."Unutmayın, Evde Hayat Var."#evdehayatvar #evdekalturkiye #birliktebasaracağız #ekonomigazetecileriderneği

Kaynak: DHA