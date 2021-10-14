Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı - Haberler Ekonomi
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Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verilerini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin 2020 yılı katma değer içindeki payı yüzde 57,9 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide üretilen katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2020 yılında yüzde 26,8 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2020 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,8 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,7, hanehalkı için yüzde 7, mali şirketler için yüzde 4,1 ve genel devlet için yüzde -0,9 oldu.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2020 yılı için yüzde 10,9 oldu

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2019 yılında yüzde 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9 oldu.

Net borç verme/ Net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2020 yılında yüzde -5,1 oldu

Toplam ekonomi 2019 yılında GSYH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda iken 2020 yılında yüzde 5,1'i ile net borç alan pozisyonunda oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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