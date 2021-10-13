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Gayrimenkul sektörü, dijital dünyayı daha etkin kullanmaya başladı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Gayrimenkul sektörü, dijital dünyayı daha etkin kullanmaya başladı

Zingat.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Erkek, "Dijital vitrin bir emlak sitesinde görünenden ibaret değildir.

Zingat.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Erkek, "Dijital vitrin bir emlak sitesinde görünenden ibaret değildir. Müşterilerin gayrimenkul ofisine veya emlak ilanına ulaştığı e-posta, mesajlaşma kutusu, WhatsApp gibi her türlü mecradan zamanında dönüş yapılması, sağlıklı bir iletişim tesis etmekte çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusunun yüksek oranının internet erişimine sahip olması ve Konut aramalarında emlak sitelerinin yüksek oranda tercih edilmesi emlak danışmanlarının dijital alanda rekabetine yön verdi. Gayrimenkul sektörü, salgının da etkisiyle dijital dünyayı daha etkin kullanmaya başladı.

Salgınla birlikte teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörlerin başında gelen gayrimenkulde, emlak danışmanları arasında dijital rekabet hız kazandı.

"Emlak danışmanları sosyal medyayı mutlaka etkin kullanmalı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Erkek, çevrim içi aramalarda söz konusu emlak olduğunda, emlak danışmanlarının dijital vitrinlerinin önemli bir unsur haline geldiğini belirtti.

Dijital dünyada var olmaktan çok, nasıl var olmak gerektiğine değinen Erkek, şunları kaydetti:

"Bir emlak danışmanının yer aldığı her dijital mecrada bir profil yazısı, bir profesyonel fotoğraf mutlaka bulunmalıdır. Emlak sitesinde listelenen ilan portföyü birçok yönüyle danışmanların en önemli vitrinidir ve ilanlar 'gerçek' olmalı, kaliteli fotoğraflar kullanılmalıdır. Gerçek ilan, gerçekte olan bilgiyi yansıtma, konumuyla, nitelikleriyle, açıklamasıyla gerçek olmalıdır. Dijital vitrin bir emlak sitesinde görünenden ibaret değildir. Müşterilerin gayrimenkul ofisine veya emlak ilanına ulaştığı e-posta, mesajlaşma kutusu, WhatsApp gibi her türlü mecradan zamanında dönüş yapılması, sağlıklı bir iletişim tesis etmekte çok önemlidir. Ayrıca, emlak danışmanları sosyal medyayı da mutlaka etkin bir şekilde kullanmalıdır."

Mehmet Erkek, emlak ticaretinin 360 derece topyekun bir süreç olduğunu belirtti. Dijital vitrinde sunulan izlenimin, gerçek dünyada tüketiciyle iletişime geçildiğinde de devam etmesi gerektiğinin altını çizen Erkek, "Birçok kişi için en önemli yatırım ve harcama kalemi olan gayrimenkulde son derece değerli iki konu, Zingat olarak bizim de mottolarımız arasında yer alan bilgi ve güvendir. Danışmanlar, kişisel markalarını ve emlak portföylerini tanıttıkları her yerde bu kavramları göz önünde tutmalı, sağlıklı bilgi sunmalı, müşterilerine güven vermelidir." ifadelerini kullandı.

Erkek, ziyaretçilerin ülke çapındaki emlak danışmanlarının kendilerini tanıttığı Zingat.com "Danışmanlar" sayfasında uzman emlak danışmanına ulaşabildiğini bildirerek, ayrıca her biri mesleki yeterlilik belgesine sahip üye danışmanların profillerinin ilan sayfalarında da görüntülendiğini aktardı.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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