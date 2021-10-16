Gayrimenkul danışmanlığında Türk modeli

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Gayrimenkul sektöründe Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi genelinde 18 bayiyle hizmet veren

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), Ege Bölge Müdürlüğü ofisini düzenlenen bir törenle hizmete açtı. Kurucu Hasan Can Çalgır, emlak satışı konusunda Anadolu'ya uyumlu bir sistem geliştirdiklerini ifade etti.

Folkart Life'da hizmete açılan ofiste düzenlenen açılış törenine; İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen GHO danışmanları ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış kurdelesi alkışlar eşliğinde kesildi.

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Kurucusu Hasan Can Çalgır, emlak satışı konusunda Anadolu'ya uyumlu bir sistem geliştirdiklerini ve gayrimenkul konusunda profesyonel çözümler sunduklarını belirtti.

Kiralık ve satılık tüm gayrimenkullerin satış pazarlamasını üstlendiklerini söyleyen Hasan Can Çalgır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir ve Ege Bölgesi'nde kurumsal altyapıyla büyümemizi sürdürüyoruz. Önceliğimiz nüfusu yoğun olan bölgelerde hizmet vermek. Aynı ilçede birden fazla ofis kurmayacağız. Bölgenin ihtiyacına uygun, hem bireylere hem de kurumlara yönelik arsa, arazi, ofis ve ticari binaların kiralama ve satışı konusunda kurumsal çözüm ortaklığı sunuyoruz. Yıl sonuna kadar İzmir'de 3 yeni ofis daha kuracağız. 2 yıl içerisinde ise İzmir'in tüm ilçelerinde bulunmayı hedefliyoruz"

Gayrimenkul konusunda 4 kuşaktır hizmet verdiklerini söyleyen Hasan Can Çalgır, 2016 yılında kurdukları GHO bünyesinde yer alan Adalılar Gayrimenkul ile birlikte; Marmara, İç Anadolu ve Ege genelinde 18 bayiyle hizmet verdiklerini dile getirdi.

Emlak satışı konusunda vizyoner bir bakış açısı ile emlak firmalarına yönelik özel bir sistem geliştirdiklerini kaydeden Çalgır, "Türkiye'de emlak satışı konusunda Amerikan menşeili gayrimenkul ofislerinin franchise sektöründe bir ağırlığı bulunuyor. Amerikan sistemi aslında Anadolu'ya çok fazla uymuyor. Bizde francihselarımıza özel olarak kurumsal teknolojik altyapı, ofislerin mimari kurulumu, danışman ekiplerinin eğitimi, karlılık ve verimliliğin artırılması için danışmanlıklar gibi konularda ücretsiz olarak destek sunuyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri