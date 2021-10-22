Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Buluşmaları çevrim içi etkinlikle gerçekleştirildi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Günümüzün en önemli konularından biri sürdürülebilirlik. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda temsili ve eşit fırsatlara sahip olması da sürdürülebilirliğin temel esaslarından biridir. Biz de sürdürülebilirliği kendine misyon edinen bir kurum olarak, kadın girişimciliğini tam 15 yıldır destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA kadın girişimciliğini ve kadının iş hayatına katılımını desteklediği çalışmalarının 15. yılı vesilesiyle iş ortağı KAGİDER iş birliğiyle Kadın Girişimci Buluşmaları'nı özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinliğe Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner katılırken, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın geçmiş yıllardaki kazananlarının katılımıyla düzenlenen buluşmada kadın girişimcilerin ilham veren hikayeleri, tecrübe ve önerileri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, banka olarak kadın girişimciliğine odaklanan bütünsel çalışmaların 15. yılını kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzün en önemli konularından biri hepinizin bildiği gibi sürdürülebilirlik. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda temsili ve eşit fırsatlara sahip olması da sürdürülebilirliğin temel esaslarından biridir. Biz de sürdürülebilirliği kendine misyon edinen bir kurum olarak, kadın girişimciliğini tam 15 yıldır destekliyoruz. Bankamız bünyesinde sadece kadın girişimciliği konusunda çalışan bir ekibimiz var ve bu konuda pozitif ayrımcılığı esas alıyoruz. Kadın girişimcilerin hayatlarını kolaylaştırmak için finansal katkılarımızın yanında, cesaretlendirmek, eğitmek, yeni pazarlara açılmalarına rehberlik etmek amacıyla konuyu çok geniş bir yelpazede değerlendirmeye devam ediyoruz.

15 yıl önce başladığımız Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, kadın girişimcilere ilham kaynağı olurken bizim de banka olarak yeni fırsatları görmemize vesile oldu. Yarışmada tanıştığımız kadın girişimcilerle profesyonel anlamda da işbirlikleri gerçekleştirdik. KAGİDER ile birlikte düzenlediğimiz Kadın Girişimci Buluşmaları'nda da konuğumuz olan akademisyenlerden, başarılı iş kadınlarından ve sektör profesyonellerinden girişimciliğin temel esaslarını dinliyor, öğreniyor ve ilham alıyoruz. Biz de banka olarak bu buluşmalarda öğrendiklerimizle kadın girişimcilere vereceğimiz destekleri tespit ediyor ve şekillendiriyoruz. Garanti BBVA olarak kadın girişimcilerin yanlarında olmaya devam edeceğimizin altını çiziyorum."

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmazsa gerçek bir ekonomik büyüme ve refah artışı sağlanamaz, nokta. Türkiye'de cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak, en iyi örneklerin yaygınlaştırılması için iş birlikleri içerisinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise kadın girişimcilerin finansa, pazara ve bilgiye erişimde zorluk çektiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mentorluk desteği alamıyorlar. İlham verecek rol modelleri tanımıyorlar. Garanti BBVA ile birlikte gerek Kadın Girişimci Buluşmaları gerekse Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile bu zorlukları aşmalarına destek oluyor, ilham veren rol modelleri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Kadın girişimcilere yatırım yapmak, onları cesaretlendirmek, onların sorunlarını çözmek, rol modelleri arttırmak ve rekabet yeteneklerini geliştirmek Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve refah artışına güçlü bir ivme katacak.

Ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendirecek ve sürdürülebilir kılacak olan temel faktör, ortak bir girişimcilik perspektifinin benimsenmesi ve kadınların bu sürece katılmalarıdır. Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye'nin zenginliğinin yüzde 30 artacağını biliyoruz."