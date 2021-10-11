Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmayı sürdürüyor - Haberler Ekonomi
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Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmayı sürdürüyor

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmayı sürdürüyor

Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ediyor.

Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tüm faaliyetlerinin odağına müşterilerini alarak ülke ekonomisi ve toplum için sürdürülebilir değer yaratma misyonuyla hareket eden Garanti BBVA, "her zaman müşterisini düşünen ve onlara tavsiyeler veren banka" olma amacıyla müşterilerinin finansal sağlığını iyileştirmeye en önemli öncelikleri arasında yer veriyor.

"Finansal Sağlık" yaklaşımıyla müşterilerinin finansal durumlarını iyileştirmek adına tavsiyelerde bulunmak ve bu sayede bütçe yönetimlerini kolaylaştırarak finansal açıdan gelecek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışan banka, müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ediyor.

Müşteriler, bankanın "Finansal Sağlık" yaklaşımı kapsamında Garanti BBVA Mobil üzerinden ihtiyaçlarına göre kendilerine özel sunulan aylık Tasarruf Planı sayesinde harcama planı oluşturarak giderlerini kontrol edebiliyor. Garanti BBVA'nın teknolojik altyapısı ve ileri analitik model uygulamaları ile desteklenen Tasarruf Planı, proaktif olarak ilgili kitleye her ay belirli harcama kategorilerinde ne kadar tasarruf etme potansiyeli olduğu hakkında bilgi veriyor. Müşteriler kendilerine özel sunulan planı uygulayarak belirledikleri tutara yaklaştıklarında anında bilgilendiriliyor. Bu sayede harcamaların farkında olunması, kolaylıkla takip edilmesi, gelir-gider dengesinin sağlanması amaçlanıyor.

Garanti BBVA Mobil'de sunulan birçok ürün ve hizmet de müşterilerin finansal sağlığına destek oluyor. Bilgilendirme hizmetleri ile müşteriler, kredi kartı, hesaplar ya da ödemeleri ile ilgili ihtiyaçları olabilecek düzenli bilgilendirmeler için tanımlama yapabiliyor, bu sayede anlık bildirim alarak bütçelerini daha kolay şekilde takip edebiliyor.

"Akıllı asistan Ugi, proaktif olarak hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor"

Müşterilerin ihtiyaçlarına anında cevap veren akıllı asistan Ugi ise proaktif olarak hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Ugi, taksitsiz yapılan alışverişlerde müşteriyi bilgilendiriyor ve istenildiği takdirde taksitlendirme yapılması konusunda müşterilere destek oluyor. Aynı zamanda Ugi, canlı desteğe ihtiyaç duyan müşterileri tespit edip bu müşterilerin mobil uygulama üzerinden canlı destek asistanlarına bağlanmalarını ve doğrudan destek almalarını da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Finansal Sağlık2 yaklaşımıyla dijital aktif olan her bir müşteri için finansal sağlık önerileri geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her müşterimizin kendisine özel önerileri takip ederek finansal sağlığını iyileştirmesine katkıda bulunurken müşterilerimize zahmetsiz ve akıllı bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA Mobil'deki 'Durumum' alanı ayda 4 milyona yakın kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Bu sekme içerisinde müşterilerimizin finansal sağlığına ilişkin ipuçları da paylaşıyoruz.

Kişiye özel, 70'den fazla finansal sağlık ipucu sunuyoruz. Böylece gerekli aksiyonları alıp daha iyi birikim ya da daha kontrollü harcama yapabilmelerini hedefliyoruz. Herkesin gelir-gider dengesi, ihtiyaçları ve parayla ilgili konuları takip etme alışkanlığı kendisine özel olduğu için müşterilerimize sağladığımız tavsiyeleri zenginleştirmek, geliştirmek ve yeni özellikler eklemek için sürekli çalışıyoruz. Kısacası teknoloji, bilgi ve doğru tavsiyenin gücünü birleştirerek 'Finansal Sağlık, paranızın gücünü artırır' söylemiyle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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