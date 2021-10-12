Galatasaray, stadının isim sponsorluğu için Nef ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı Seyrantepe'deki stadının isim sponsorluğu için Nef ile sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, toplantıda yaptığı konuşmada, anlaşmanın sarı-kırmızılılara fayda getirmesi temennisinde bulunarak, "İkinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere 10 sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin lira artı KDV olacak şekilde toplam 725 milyon liralık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu anlaşma ve yeni yaptığımız forma sponsorluğu anlaşmasıyla beraber, Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Elmas, Galatasaray'ın geleceği için önemli hamleler yaptıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan ziyade, Galatasaray'ın önümüzdeki 10-20 senesinde başarıyı sürdürülebilir kılmak adına hareket ediyoruz. Dolayısıyla buradan gelecek kaynağı da zarar finansmanı veya Galatasaray'ın geleceğine faydası olmayan bir yatırıma değil, yeniden yapılanmanın, borç azaltmanın bir parçası olarak kullanacağız." diye konuştu.

Anlaşmanın artan rakamlarla süreceğini anlatan Elmas, "Bu anlaşmanın başka bir özelliği de var. Bu sefer stat isim hakkından kulübümüz ve amatör şubelerimize de bir pay gidecek." açıklamasında bulundu.

Burak Elmas, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la ilgili bir hayalinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisini tanıyarak ne kadar iyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray'a ne kadar yakışan bir insan olduğunu görerek ümit ediyorum ileride, zamanı kendisine kalmak suretiyle, tabii ki Galatasaray üyelerinin teveccühü ve kararıdır, umarım benim olduğum koltukta bir gün onu görmek bana nasip olur. Çok gurur duyarım."

Erden Timur'un açıklamaları

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise onur verici bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Burası evimiz. Evimize Nef ismini koymak tabii ki anlatılamaz bir şey. Bunu söylemek isterim. Tabii bir taraftan da ben Nef Yönetim Kurulu Başkanı'yım hem de saklayamam, Galatasaray taraftarıyım. Bizim açımızdan da burası Ali Sami Yen Stadyumu. Onun da her zaman bilincindeyiz. En önemli motivasyonlarımızdan biri de o isme layık olmak." şeklinde konuştu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın da isim sponsoru olduklarını hatırlatan Timur, sarı-kırmızılı ekibin yeniden THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Galatasaray Kulübü ile Nef arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına göre, Seyrantepe'deki stadın ismi, Nef Stadyumu olarak anılacak. Sponsorluktan elde edilecek 725 milyon liralık bedelin 652 milyon 500 bin lira+KDV'lik kısmının Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'ye, 72 milyon 500 bin lira+KDV'lik kısmının ise Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ödeneceği duyurulmuştu.