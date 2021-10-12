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G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı Sorrento'da başladı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Ekonomi
G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı Sorrento'da başladı

G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Sorrento kentinde başladı.

G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Sorrento kentinde başladı.

G20 ülkelerinden ilgili bakanlar ve ilgili kuruluşların temsilcileri, İtalya'nın dış ticaretinden de sorumlu olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun ev sahipliğinde yazlık beldelerden Sorrento'daki Grand Hotel Riviera'da bir araya geldi.

Ev sahibi Dışişleri Bakanı Di Maio yaptığı açılış konuşmasında, toplantılarında, Kovid-19 salgınından sonra sürdürülebilir, kapsayıcı ve esnek bir toparlanma için "daha iyisini inşa etme" taahhüdünü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmeyi ele alacaklarını belirtti.

Bakanlar, toplantı kapsamındaki üç oturumda, gün boyu salgın döneminde ticaret başta olmak üzere ticaret ve sağlık, ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reformu gibi konulara odaklanacak.

Toplantıda Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil ediyor.

G20 bakanlarının toplantısı, ortak bildirinin kabulüyle sona erecek.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi Haberleri
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