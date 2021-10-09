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Fosil toprağından geliştirilen ilaçla böcek ve parazite karşı doğal mücadele

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Ekonomi
Fosil toprağından geliştirilen ilaçla böcek ve parazite karşı doğal mücadele

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) mensubu bilim insanlarınca diatom toprağından geliştirilen böcek ve parazit öldürücü organik ilacın satışına başlandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) mensubu bilim insanlarınca diatom toprağından geliştirilen böcek ve parazit öldürücü organik ilacın satışına başlandı.

NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam ve KSÜ'deki aynı bölümde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber'in hazırladıkları, "Çeşitli Türk Diatomik Topraklarının Depolanmış Tahıl Zararlılarının Mücadelesinde Kullanım Olanakları Projesi", TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Bu kapsamda tek hücreli su canlılarının fosil haline gelmiş artıklarından oluşan diatom toprağının yoğun bulunduğu İç Anadolu Bölgesi'ndeki rezervlerden alınan numunelerle laboratuvarda denemeler yapan ekip, sulu ve toz bazlı ilaç geliştirdi.

Doç. Dr. Sağlam, AA muhabirine, diatomun, tek hücreli su canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından meydana gelen topraklardan oluştuğunu, Türkiye'nin yaklaşık 125 milyon ton diatom rezervine sahip olduğunu belirtti.

"Projeyle ülkemizdeki diatom rezervlerinin ekonomiye kazandırılarak katma değere dönüştürülmesini hedefledik." diyen Sağlam şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki rezervleri araştırdık ve bunlardan hangilerinin böcekler üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Bizi bu araştırmaya iten, böceklerle mücadele konusunda kimyasal mücadelenin tek bir mücadele yöntemiymiş gibi algılanmasıdır. Geliştirdiğimiz ürün tamamen doğal ve zararsızdır."

Sağlam, ilacın özellikle tohumculuk sektörünün ciddi bir sorununu çözecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Sadece tohumculuk sektöründe değil, evimizdeki nohudun, pirincin böceklenme sorunlarına da çözüm üretmiş oluyoruz. İlacı çeşitli online satış kanalları ve bölgesel kurduğumuz temsilciliklerle halkımızın hizmetine sunmuş durumdayız." diye konuştu.

Kimyasal mücadelenin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğine dikkati çeken Sağlam, tamamen doğal bir ürün olan diatomun gıda maddelerinde de güvenle kullanıldığını kaydetti.

Ürünün evcil hayvanlara yönelik de uygulanabildiğini, bunun için küçük ebatlı ambalajlar tasarladıklarını aktaran Sağlam, "Ürünümüzü, herhangi bir hayvanın üzerine veya yaşadığı alana da uygulayarak etrafında gezen çeşitli dış parazitleri ve böceği doğal yolla öldürmek mümkün." dedi.

AA / Mesut Karaduman - Ekonomi Haberleri
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