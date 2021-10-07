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Formula 1TM'de tüm dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı vericek!

Bültenler - Haberler | Ekonomi
Formula 1TM'de tüm dünyaya

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 2021 yılı takvimi kapsamında 8-10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek.

İSTANBUL (Bültenler) - Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021'de, 'founding partner' olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021, 200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1TM organizasyonunun önemli bir fırsat olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti; "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile gerçekleşen Formula 1'e geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1'i de dâhil ettik. Yakın bir dönemde global iş çevrelerini hedefleyerek başlattığımız "Türkiye Your Resilient Partner" tanıtım kampanyamız ekseninde, Türkiye'nin bir iş ortağı olarak sahip olduğu dirayet ve dayanıklılık esaslarına dikkat çektik. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin vizyonu ile F1'in karakteristikleri arasında gördüğümüz paralellik de bu sponsorluk kararını almamızın en büyük sebebi. Biz de mevcut ve potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye'nin sağlam bir yol arkadaşı olarak, çözüm odaklı yaklaşımla, derin yetenek havuzuyla, esnek ve çevik yapısıyla doğrudan yatırımlar için en uygun konum olduğunu anlatıyoruz. 'Turkey' değil, 'Türkiye' diyerek görsel medya ayağında bu temaya da dikkat çekiyoruz".

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