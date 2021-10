Ford Mustang Mach-E, insan ve çevre güvenliğinde "5 yıldızlı" iki derecelendirme aldı

Ford'un ilk tam elektrikli SUV'si Mustang Mach-E, gittikçe büyüyen ödüller ve başarı listesine, Euro NCAP ve Green NCAP'ten 5 yıldızlı iki önemli derecelendirme daha ekledi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ford'un yeni tam elektrikli SUV'u bağımsız araç güvenliği kuruluşu ile enerji açısından verimli ve çevre dostu temiz otomobillerin geliştirilmesini destekleyen bağımsız girişim tarafından yapılan değerlendirmelerde maksimum derecelendirme olan 5 yıldız aldı.

Mustang Mach-E'nin en sıkı kriterlerin uygulandığı çarpışma testlerindeki performansı yetişkin yolcular için yüzde 92, çocuk yolcular için yüzde 86 güvenlik puanıyla değerlendirildi.

Otomatik Başlat-Durdur ve Şerit Hizalama özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Aktif Frenleme özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şeritte Kalma Yardımcısı gibi standart sürücü destek teknolojileri de maksimum güvenlik derecelendirmesine katkıda bulundu. SUV, şerit destek teknolojilerinde de tam puan aldı.

Sıfır emisyonlu, 610 km'ye (WLTP)2 kadar elektrikli sürüş menziline sahip batarya elektrikli güç aktarma organıyla çalışan Mustang Mach-E, Green NCAP tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamındaki temiz hava ve sera gazı emisyon testlerinde de tam not almayı başardı. Enerji verimliliğinin yüzde 94 olarak değerlendirmesine soğuk ve sıcak laboratuvar testlerinde çalışma için tam puan da katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Güvenlik Mühendisliği Direktörü Stuart Southgate, "Mustang Mach-E tam elektrikli bir araç olarak sıfırdan geliştirildi. Böylece güvenlikten asla ödün vermeyen yaklaşımımızı yeni tasarımın her köşesine uygulayabildik. Sonuç olarak müşterilerimiz çevreyi de kendilerini de koruyabilecek bir araç kullandıklarından emin olabilirler." ifadelerini kullandı.

Euro NCAP ve Green NCAP'in yeni derecelendirmeleri Mustang Mach-E'nin bugüne dek kazandığı 20'den fazla ödül ve değerlendirmeye eklendi.

Bu ödül ve onurlar arasında premium B&O Sound System hoparlörlerin entegrasyonu için iF DESIGN AWARD (iF TASARIM ÖDÜLÜ)3 ile Ford'a gelecek nesil SYNC teknolojisi için Automobile Awards by MOTUL (MOTUL Otomobil Ödülleri) tarafından verilen Bağlantılı Otomobil Üreticisi ödülü gibi başarılar yer alıyor. Ford'un Euro NCAP'ten en yüksek 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi alan diğer modelleri, Mustang Mach-E ile birlikte Ford Puma, Kuga Şarj Edilebilir Hibrit ve Kuga Hibrit, Explorer Şarj Edilebilir Hibrit, Focus ve Fiesta'dan oluşuyor.

