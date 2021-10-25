FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinin verim, kalite ve karlılığı artırması adına doğru gübrelemenin çok önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamanın öncelikli koşulunun toprağı tanımak olduğu belirtilerek, doğru zamanda, doğru gübreleme işleminin yapılmasının ön koşulunun toprak analizi yaptırmak olduğu, bu nedenle üreticilerin geciktirmeden toprak analizlerini yaptırması gerektiği dile getirildi.

Artan gübre fiyatları ve maliyetler sebebiyle, doğru ve zamanında gübreleme yapılmasının daha da önemli bir hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toprak analizinin amacı, topraklarda oluşum özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda bitki besin elementi bulunmakta olup, bitki besin maddesi miktarlarının ve yıl içerisinde bitkiyle topraktan alınan besin elementi miktarlarının belirlenmesindir. Fındığın normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeterli gübrelemenin ilk adımı ise, bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp toprak analiz laboratuvarlarında analizlerinin yaptırılmasıdır. Analiz yapılmadan gübre kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Örneğin artan gübre fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, gereğinden fazla veya az miktarda gübre kullanılması halinde hem ekonomik yönden üreticilerimiz zarara uğrar, hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı fındıkta gelişim bozuklukları oluşur. Bunun yanı sıra fazla verilen besin maddesi diğer elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden yapılan gübreleme işleminden beklenilen fayda sağlanamaz. Toprağın ihtiyacı olan besin elementlerinin yeterli miktarda verilememesi durumunda ise üründe bozulma, verimde azalma ve randımanda düşüş gibi sıkıntılar ile karşılaşılır. Ayrıca bilinçsiz şekilde yapılan gübreleme, toprağın yapısını bozarak toprak ve çevrenin kirlenmesine de neden olur. Dolayısıyla kalite, verim ve karlılığı artırmak, israf ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına tüm üreticilerimiz toprak analizi yaptırmalıdır" denildi.

Analiz işlemleri için toprak numunesi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlarında belirtildiği açıklamada, "Toprak numune örneği bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, sonbaharda alınması uygundur. Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde en az 6-8 yerden 0-20cm ve 20-40 cm olmak üzere iki derinlikten alınmalıdır. Sonrasında alınan bu toprak taş, odun, yaprak gibi yabancı maddelerden temizlenerek homojen bir şekilde karıştırılmadır. Böylece doğru ve güvenilir bir analiz sonucu elde etmek mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca fındık üreticilerinin, Toprak Analizi hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın Fiskobirlik kooperatifi ile iletişime geçebileceği belirtildi - GİRESUN

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