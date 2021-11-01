Fındık üreticisinin TMO'ya ilgisi sürüyor

GİRESUN (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin TMO'ya olan ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 1 Eylül'de fındık alımlarına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisinin iki aydır düzenli şekilde ürün alımını sürdürdüğünü ifade etti.

Üreticinin tercihinin TMO olduğuna işaret eden Soydan, TMO'nun üreticilerden Giresun kalite fındığı kilogramı 27 liradan, levant kaliteyi 26,5 liradan ve sivri kalite fındığı kilogramı 25,5 liradan aldığını anımsattı.

Soydan, serbest piyasada 50 randımanlı fındığın 24 lira seviyelerinde işlem gördüğünü dile getirerek, bu rakamın üreticiler tarafından çok kabul görmediğini belirtti.

TMO'nun piyasada olmasının önemine dikkati çeken Soydan, "TMO üreticilerden aldığı ürünün ödemelerini de çok kısa sürede hesaplara yatırıyor. Bu durum da üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır." dedi.

Tüm üreticilere tercihlerini TMO'dan yana kullanmalarını tavsiye eden Soydan, TMO'da fiyatların randıma göre 30 liraya kadar yükseldiğini kaydetti.

TMO Ordu ve Giresun'da 15 noktada alım yapıyor

Soydan, TMO'nun Ordu'da Altınordu, Fatsa, Ünye, Gölköy, Kabataş, Aybastı, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçelerinde fındık alımlarını sürdürdüğünü, Giresun'da da merkez, Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele ve Güce ilçelerinde alım yaptığını ifade etti.

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