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Fas, 2021'de yurt içi hasılada yüzde 5,5'in üzerinde büyüme bekliyor

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Ekonomi
Fas, 2021'de yurt içi hasılada yüzde 5,5'in üzerinde büyüme bekliyor

Fas Kralı 6. Muhammed, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "benzeri görülmemiş" etkilerine rağmen ülke ekonomisinin somut bir toparlanmaya tanık olduğunu ve bu yıl gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5.5'tan fazla bir büyüme beklediğini söyledi.

Fas Kralı 6. Muhammed, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "benzeri görülmemiş" etkilerine rağmen ülke ekonomisinin somut bir toparlanmaya tanık olduğunu ve bu yıl gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5.5'tan fazla bir büyüme beklediğini söyledi.

Kral 6. Muhammed, ülkede 8 Eylül'de yapılan genel seçimler ve 5 Ekim'de yapılan Danışmanlar Meclisi seçimlerinin ardından meclisin ilk oturumu sırasında Kraliyet Sarayından telekonferans aracılığıyla bir konuşma yaptı.

Kovid-19'un "benzeri görülmemiş" etkilerine ve genelde dünya ekonomisinin gerilemesine rağmen ülke ekonomisinin somut bir toparlanmaya tanık olduğunu ifade eden Kral Muhammed, bu yıl gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5.5'in üzerinde bir büyüme beklediğini söyledi.

Fas'ta 8 Eylül'de genel, 5 Ekim'de de Danışmanlar Meclisi seçimleri gerçekleştirilmişti.

AA / Khalid Mejdoup - Ekonomi Haberleri
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