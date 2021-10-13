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Ezine Gıda OSB, giriş takı yapımı için ihaleye çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ezine Gıda OSB, giriş takı yapımı için ihaleye çıkıyor

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), giriş takı yapım işi için ihaleye çıktı.

ÇANAKKALE (İHA) - Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), giriş takı yapım işi için ihaleye çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda OSB'nin giriş takı yapım işi için ihaleye çıkıldı. İhale, Ezine Kaymakamlığı toplantı salonunda 19 Ekim Salı günü saat 14.30'da yapılacak. Sözleşmenin yapıldığı tarihten 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak başlanacak. İşin süresinin yer tesliminden itibaren 90 günde yapılacağı bildirildi. İhale şartları, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. - ÇANAKKALE

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