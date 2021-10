MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin düzenlediği mobilya, tekstil ve doğal taşın ilk kez bir arada kullanıldığı Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu. Öğrenci kategorisinde mansiyon, öğrenci ve profesyonel kategorisinde Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) özel ödülü ve ilk üçe giren finalistlere ödülleri takdim edildi. Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının onayladığı sayıda finaliste bakanlık desteğiyle yurt dışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek.

Ödül kazandılar

Ezber Bozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi SC ROLD isimli projesiyle Büşra Yiğit olurken, Erdener Atasayar HEALTHY WORK isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Öğrenci kategorisinde ikinci TRİLO isimli projesiyle Zeynep Yıldırım olurken, Gürhan Bilget, ARETE isimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi PORTA isimli projesiyle Hilal Kendir oldu. Hilal Özer ve Kübra Efe, VALS isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü; COSY WARMCHAIR isimli proje ile Rabia Berber ve Sinan Can, SAMAYO isimli proje ile Ezgi Kıral, DÖNGÜ isimli proje ile Alp Buldanlıoğlu, FOR LEG isimli proje ile Şevval Özdoğan'ın oldu. Öğrenci kategorisinde EİB Özel Ödülü; MOYO isimli proje ile Bilgisu Arda Genç ve Dide Sevinçok, SUENO isimli proje ile Engin Tetik, ZEON isimli proje ile Zeynep Bayraktaroğlu'nun oldu. Profesyonel kategorisinde EİB özel ödülü; MOVE ON isimli proje ile Ogün Çanga, Taylan Özgür Koca ve Umut Deniz Aktaş, TAK isimli proje ile Fulya Güçlü, ORBIT isimli proje ile Mete Erdem'in oldu. Aynı zamanda yarışmanın öğrenci kategorisinde 61 farklı üniversiteden alınan 509 başvuru sonucunda; "Eskişehir Teknik Üniversitesi" 101 başvuruyla yarışmaya en çok öğrenci katılımında bulunan üniversite oldu. Üniversite adına Dr. Emre Tüfekçioğlu'na en çok katılım sağlayan üniversite ödülü verildi.

Mobilya ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milano merkezli Endüstriyel Araştırmalar Merkezi (CSIL) 2020 raporuna göre, ülkemizin mobilya ihracatında altı basamak birden yükselerek sekizinci sırada yer aldığını anlattı. Gülle, "İnovasyon ve tasarım tüketici taleplerinin üretimi doğrudan etkilediği böylesi bir dönemde, sektörümüzü geleceğe taşıyacak. Bu anlamda, Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması oldukça önem arz ediyor. Sektörümüzün ihracat rakamlarında, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin başarılı sonuçlarını net bir şekilde görmekteyiz. Pandemiyle geçen 2020 yılında dahi ihracatını artırmayı başarmış bir sektörden bahsediyoruz. Ocak- eylül döneminde sektörümüzün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 oranında artış kaydederek 5 milyar dolara yaklaştı" dedi.

210 ülke ve bölgeye ihracat

Bu yıl mobilya sektörünün 210 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 41 ülkenin tamamında yıl ihracatını artırma başarısı gösterdiğinden bahsederek, "Bu ülkelerde yükseliş ortalamamız yüzde 40'ı aşmış durumda. Geçen yılın ilk 9 ayına göre sektörel ihracatımız; Birleşik Krallık'a 90 milyon dolar, Irak'a 76 milyon dolar ve Fransa'ya 69 milyon dolar artmış durumda. Sektörlerimizin başarıları, genel ihracat rakamlarımıza da yansımış durumda. Son 12 ayda ise 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar dolara aşmayı başardık. Yeni hedefimiz, 2026 yılına kadar yıllık ihracatta 300 milyar dolara ulaşmak. Tasarımcılarımız, Türk mobilya ürünlerinin rakiplerimize göre ne kadar kaliteli olduğunu tüm dünyaya gururla göstererek, yeni dönem için önemli bir adım attılar" diye konuştu.

"Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları geleceği şekillendirecek"

Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın "Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları" temasını güncel koşullar çerçevesinde pandemiyi göz önüne alarak kurguladıklarını söyleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı sözlerine şöyle devam etti: "Evden çalışmanın yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde insanların evlerinde rahat bir şekilde çalışmalarını yapabileceği geleceğin yenilikçi çalışma mobilyalarının tasarımı ile sektöre yeni fikirler kazandırmak istedik. 60'ın üzerinde üniversiteyle çevrimiçi tanıtım toplantıları, 4 bin civarında öğrenci katılımı ile online toplantılar düzenlendi. Detaylar hem online hem fiziki olarak öğrencilerimize aktarıldı. Yarışmaya öğrenci ve profesyonel toplam 677 başvuru alındı. 509 öğrenci, 168 profesyonel pafta/tasarım geldi."

Yarışmaya rekor başvuru

Profesyonel ve öğrenci kategorisinde toplam 92 farklı üniversiteden başvuru alındığını açıklayan Yağcı, "Bu rakamlar yarışmaya ilgilinin ne denli yüksek olduğunun ispatı. Bunların ötesinde, tasarımcılarla sektörü bir araya getirmiş oluyoruz. Ege'nin mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasında; Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve ABD yer alıyor. Türkiye genelinde ise Irak ilk sırada. Fark burada. Ege tasarıma daha çok değer veriyor. Bu sayede mobilya sektörünün AR-GE kültürünün, tasarım yetisinin artmasını, birim fiyatının olabildiğince en yüksek değere ulaştırılarak gerçek ederinde satılmasını amaçlıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Projelerimiz devam edecek"

Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin ortalama mobilya ihraç fiyatının 2020 yılında 2,64 dolarken, Ege Bölgesinde bu rakamın 3,17 dolara ulaştığına, hedeflerinin bu rakamı 6 dolar seviyesine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. Yağcı, "Bu iradeyi ortaya koyarak hedefimiz için en önemli adımı atmış bulunuyoruz. İhracatçı birliklerinin görevi sadece bürokrasinin sorunlarını gidermek değil, 'eğitimdir'. Uzun vadeli başarının sırrı burada saklı. Proje kapsamında sektörün en ünlü tasarımcılarını üyelerimizle buluşturduk. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bölüm başkanları, akademisyenler, sektörün önde gelen temsilcileri ile sektörde markalaşmış tasarımcıları bir araya getirmeyi başardık, jüri üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Mobilya sektörünün destekçisi olan sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Tasarım ile mobilya sektörünü bir araya getirmeye devam edeceğiz, bu yöndeki projelerimiz devam edecek." - İZMİR