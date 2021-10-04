EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açıyor

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye'de ilk kez kapılarını çevre projeleri ve teknolojik alt yapısıyla örnek bir kent profili haline gelen Gaziantep'te Orta Doğu Fuar Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşuyor.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) özel bir fuar şirketi ile iş birliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TÜRKSAT, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışı için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Teknoloji ve çevre eksenli EXPOBEL fuarında Gaziantep'in tercih edilen ilk il olmasında; hizmete aldığı e-belediyecilik sistemleri ve çevre projeleri etkili oldu. Özellikle küresel dünyanın teknolojik altyapısına şehri entegre edecek, "Yazılım Köyü", "Veri Koordinasyon Merkezi" ve "Robotik Kart Atölyesi" ile pandemi sürecinde değeri bir kez daha gözler önüne gelen çevre sağlığını güçlendirecek "Oğuzeli, Bağbaşı Biyogaz Tesisi", "Bağlarbaşı GES Projesi" Türkiye'de emsal niteliğinde uygulamalar arasında yer aldı.

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ile belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketici bir araya getirilecek. Fuara eş zamanlı olarak düzenlenecek paneller ve toplantılar ile de sosyal ve kültürel belediyecilik konularında en son gelişmeler mercek altına alınacak. Özellikle pandemi sonrası kurulacak yeni dünya düzeninin kodlarını oluşturan ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamaları hayata geçiren belediyeler öne çıkarılacak.

Belediyecilik anlayışının ilerleyen teknoloji ile farklı bir boyut kazandığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Belediyeciliğin artık sadece altyapı ile sınırlanamadığı bir dönem yaşıyoruz. Belediyecilik, denince aklımıza çok daha fazla unsur ve çalışma alanı geliyor. Çevreyi, insanı, kültürü, sosyal yapıyı önemseyen, teknoloji sayesinde akıllı şehirleri ön plana çıkaran belediyecilik anlayışının hakim olduğu zaman diliminde yaşıyoruz. Bunun yanı sıra hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz, tüm dünyada olduğu gibi hava, su ve toprak kalitesinin korunması başta olmak üzere çeşitli çevresel sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm küresel sorunlara çözümler yerelde, yerel yönetimlerin uğraşlarıyla bulunuyor. Özellikle pandemi sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamaları hayata geçiren belediyeler daha çok ön plana çıkacak. Bu vizyonla, 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı düzenleniyor. İlk olarak Gaziantep'te düzenlenecek ve sonrasında Anadolu'nun farklı coğrafyalarına yayılacak bu fuarda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş yenilikler ve gelişmeler sergilenecek. EXPOBEL fuarımızda belediyelerimizi ve belediyecilik alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiriyor. Panellerimizde fikir paylaşımına imkan hazırlıyor. Ayrıca teknik gezi ve heyet görüşmeleri ile belediyeler arası iş birliğinin ve en iyi uygulama modellerinin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Fuarımıza ister stant açarak ister panellere katılarak ister ziyaretçi olarak katılabilirsiniz, sizi ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

Akort Fuarcılık Başkanı Hülya Akkaya ise fuarın hem belediyeler hem de tedarikçi firmalar için önemli bir fırsat olacağını söyledi. EXPOBEL ile belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getireceklerini ifade eden Akkaya, örnek uygulama ve projelerin EXPOBEL'de görücüye çıkacağını dile getirdi. Akkaya, fuara eş zamanlı olarak düzenlenecek paneller ve toplantılar ile de sosyal, kültürel ve teknolojik belediyecilik hususlarında en son gelişmelerin paylaşılacağını dile getirdi. - GAZİANTEP

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