Ev hanımları hem üretiyor hem de aile bütçesine destek oluyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey ilçesinde kadınlar Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde hem oyuncak yapmayı öğreniyor hem de aile ekonomisine destek oluyorlar.

Şahinbey Belediyesi ve İşkur işbirliği ile yapılan proje kapsamında gençlik merkezlerine gelen kadınlar imalat atölyesinde kazandıkları paraları da çocukları ve kendileri için harcamanın mutluluğunu yaşıyor. Aldıkları destekle çocuklarının ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılayan hanımlar birbirlerine de destek oluyorlar.

"İş öğreniyor, para kazanıyorlar"

Pandemi döneminde kapalı kalmanın getirdiği zorlukların yanı sıra, evine giren hırsızın tüm altınlarını çalması üzerine psikolojisinin alt üst olduğunu ifade eden 3 çocuk annesi Ebru Karademir, "Başıma gelmeyen kalmadı. Buraya geldikten sonra hepimizin benzer sorunları olduğunu gördüm. Birbirimizle dertleşerek bir nevi tedavi görüyoruz. Buradan aldığım parayla kızımın dershane taksitlerini ödemeye başladım" dedi.

Lise ve ortaokula giden 3 çocuğu olduğunu söyleyen Hatice Tanrıöver, kazandığı parayla çocuklarına harçlık vereceğini belirterek, " Bir kadın olarak ilk defa kendi paramı kendim kazanmanın mutluluğunu yaşadım. Kendi kazandığım paramı çocuklarıma harcadım ve bu beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

21 yıl diş teknikeri olarak çalıştığını belirten Dilek Erdoğan, "Uzun süren iş hayatım boyunca sosyal yaşamım sınırlıydı. Burada sosyalleşmeyi yeniden öğrendim. Zamanımız daha iyi geçiyor. Özellikle ev hanımlarına bambaşka bir ortam sağlıyor. Burada hem tecrübelerimizi hem de dertlerimizi paylaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP