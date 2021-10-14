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EÜAŞ'a ait bazı türbin ve taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
EÜAŞ'a ait bazı türbin ve taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait çeşitli türbin ve taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait çeşitli türbin ve taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, EÜAŞ'a ait 1 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve santralin üzerinde yer aldığı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi 16 ada, 14 parseldeki taşınmaz ile 16 ada, 2 parseldeki taşınmazın Maliye Hazinesine ait yüzde 50 hissesi ve bu parselde kurulu şalt sahasında mülkiyeti EÜAŞ'a ait olup santralin kullanımdaki ekipmanlar, santralin kullanımda olup devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerindeki mülkiyeti EÜAŞ'a ait ekipmanların satış yöntemiyle özelleştirilme ihalesinde 157 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Çolakoğlu Metalurji Anonim Şirketi'ne satılmasına karar verildi.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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