Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana statüsü yenilendi ve sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Eti Maden'in ana statüsü yenilendi ve işletmenin sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi.

Alınan kararla Eti Maden'in hukuki statüsü, faaliyet alanı, organları ve teşkilat yapısı, yönetim kurulu, işletmeye ait müessesler ve iştiraklerle ilgili konular, idari, mali ve personele ilişkin hususları yeniden düzenlendi.

Eklenen geçici maddeyle Mülga Eti Holding AŞ Genel Müdürlüğü ile Mülga Eti Bor AŞ ve Eti Zeolit AŞ Genel Müdürlüklerinin devam eden sözleşmeleri ile taraf olduğu dava ve icra takipleri Eti Maden tarafından yürütülecek.

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