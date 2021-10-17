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ETB Başkanı Ömer Zeydan'dan Dünya Gıda Günü değerlendirmesi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Ekonomi
ETB Başkanı Ömer Zeydan'dan Dünya Gıda Günü değerlendirmesi

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tarımsal üretimin ve gıdanın çok değerli ve vazgeçilemez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tarımsal üretimin ve gıdanın çok değerli ve vazgeçilemez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

ETB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeydan, "Dünya Gıda Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bir kişinin yılda ortalama 93 kilogram gıda israf ettiğine dikkat çekerek, sadece gıda israfının önlenmesi neticesinde dünyada açlık sorununun çok ciddi ölçüde azalabileceğini vurguladı.

Salgının, başta tarımsal üretimin ve gıdanın çok değerli ve vazgeçilemez olduğunu tüm dünyanın yüzüne adeta bir şamar gibi vurduğunu kaydeden Zeydan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu bakış açısıyla, tarımsal desteklerin daha rasyonel bir düzeyde sağlanması gerektiğini ve ulusal, uzun vadeli bir tarım politikası ile tarımsal üretim planlamasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye sahip olduğu tarımsal altyapısı ve potansiyeli ile hem kendine yeter hem de dünya tarımsal ürün piyasalarına yön verir hale rahatlıkla gelebilir. Kovid-19 sürecinde de üretim kapasitesi, verimlilik ve ürün çeşitliliği açısından güçlü bir konumda olan Türk tarımı önümüzdeki yıllarda sıçrama yapabilecek sektörlerin başında geliyor."

Zeydan, hedeflenen üretim başarısının farklı markalaşma süreçleri ile desteklenmesi ve tarımsal ürünlerin uluslararası piyasada rekabet gücünün yüksek seviyeye çıkarılması gerektiğine işaret ederek, "Tarımsal girdi maliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltacak destek programları oluşturulması, özellikle gübre ve zirai ilaç üretiminin artırarak bu girdilerde ithalattan uzaklaşılması, çiftçiye ucuz tarımsal mazot ve elektrik sağlanması, kıraç tarımsal alanların mümkün olan maksimum seviyede sulanabilir hale getirilmesi, vahşi sulamanın önlenmesi ve hatta yasaklanması, modern sulama yöntemlerinin hibelendirilmesi ve gıda israfının minimuma indirilmesi amacıyla gereken çalışmaların ivedilikle yapılması, çiftçilerimize sertifikalı tohumların kar gözetilmeksizin makul fiyatlardan verilmesi tarım politikalarımızın en önemli gereklerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Emrah Yaşar - Ekonomi Haberleri
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