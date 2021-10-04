Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, TÜİK Eylül ayı TÜFE istatistiklerinde Türkiye geneli TÜFE, yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha az artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 19,36, aylık yüzde 1,21 olarak belirtildi. - ESKİŞEHİR

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