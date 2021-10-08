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Eskişehir'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eskişehir'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, her gün çeşitli marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, her gün çeşitli marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Son zamanlarda gündeme gelen marketlerdeki fahiş fiyatlar, vatandaşları mağdur ediyor. Bu mağduriyetin önüne geçebilmek adına Ticaret Bakanlığı talimatıyla 81 ilde olduğu gibi Eskişehir'de de Ticaret İl Müdürlüğü personeli marketlerde çeşitli denetimler yapıyor. Denetimlerde ulusal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak çalışmalar yapılıyor.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilenlere karşı yaptırım uygulanıyor

Denetimlerde, rastgele seçilen ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgilerine bakılıyor. İnceleme sonucunda, aykırılık tespit edilmesi durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi ve parekende işletmelere Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 6585 sayılı Kanun uyarınca öngörülen yaptırımlar uygulanıyor.

"Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak için etkin mücadele yürütüyoruz"

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklamada, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacağı, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamayacakları belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. İl Müdürlüğümüz tarafından, denetimlere devam edilecek ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımız Haksız Fiyat Artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Hattına ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilirler" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Eskişehir'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Eskişehir'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanı Muş: 'Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz.'

Ticaret Bakanı Muş: "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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Haber: Eskişehir'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Haberler Ekonomi
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