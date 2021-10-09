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Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nın İran tarafının yeniden açmasıyla geçişler başladı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nın İran tarafının yeniden açmasıyla geçişler başladı.

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalan, ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta geçişlere izin verdiği Esendere Gümrük Kapısı, İran tarafının da bugün izin vermesiyle geçişler başladı. Bugün itibaren İran tarafından gelen yolcular koronavirüs nedeniyle taramadan geçirilerek Türkiye tarafına alındı. PCR testleri negatif olan İranlılar ülkeye giriş yaparken, kapıda da zaman zaman yoğunluk yaşandı. İran tarafının giriş- çıkışlara izin vermesiyle ülkeye gelmeye başlayan İranlılar, Türkiye'yi çok özlediklerini belirttiler.

Kapının açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Dağdeviren, "Esendere Gümrük Kapısı'nın açılması bölge halkı için çok önemlidir. Pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısından dolayı çoğu kişi mağduriyet yaşadı. İnşallah bu kapı artık hep açık kalır" dedi.

Sınır kapısının açılmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirten İdris Kıratlı da, "Sınır kapımız kapanmasın. Devletimizden bir ricamız var. İran tarafından bir şeyler getirdiğimiz zaman bunun limitini düşük tutmasınlar. Eğer o sıkıntı da giderilirse çok memnun oluruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

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Haber: Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı - Haberler Ekonomi
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