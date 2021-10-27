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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 51,60 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 51,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
KavurmaKg51,6051,6051,60HTS
Et büyükbaşKg43,0060,0051,28ESKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Tavuk etiKg13,5015,5014,66ESKS
SucukKg60,0060,0060,00ESKS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et Ve Süt Kurumu Satış

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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