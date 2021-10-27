Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 51,60 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 51,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|Kg
|51,60
|51,60
|51,60
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|60,00
|51,28
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|13,50
|15,50
|14,66
|ESKS
|Sucuk
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|ESKS
ESKS: Et Ve Süt Kurumu Satış
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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