Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 58 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 58 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|58,00
|58,00
|58,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,70
|4,00
|1,71
|HMS
|Patates
|Kg
|1,45
|3,90
|1,55
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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