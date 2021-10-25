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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 58 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 58 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg58,0058,0058,00HTS
Kuru soğanKg1,704,001,71HMS
PatatesKg1,453,901,55HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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