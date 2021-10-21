Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53,43 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|50,00
|61,00
|53,43
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|25,93
|25,93
|25,93
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,70
|2,65
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri
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