Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,02 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,02 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|29,70
|53,84
|34,02
|HTS
|Yeşil mercimek
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,90
|2,37
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri
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