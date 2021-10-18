Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,10
|2,10
|2,10
|HTS
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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