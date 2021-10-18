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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg40,0040,0040,00HTS
Lor peyniriKg9,009,009,00HTS
Kuru soğanKg2,102,102,10HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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