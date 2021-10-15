Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama, 57,50 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama, 57,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|55,00
|60,00
|57,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Kuru incir
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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