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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama, 57,50 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama, 57,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg55,0060,0057,50HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Kuru incirKg40,0040,0040,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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