Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 2,59 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 2,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Buğday
|Kg
|2,58
|2,60
|2,59
|HTS
|Pirinç
|Kg
|10,50
|12,50
|11,25
|HTS
|Bulgur
|Kg
|5,15
|6,20
|5,72
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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