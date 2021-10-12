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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53,71 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53,71 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg52,0056,0053,71HTS
Kaşar peyniriKg45,0045,0045,00HTS
Yağlı peynirKg31,0031,0031,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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