Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|48,00
|52,00
|49,95
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|32,00
|36,00
|33,54
|HTS
|Patates
|Kg
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
500